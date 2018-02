Nyförvärven Tarik Elyounoussi och Nabil Bahoui startade för AIK i cupen mot Oddevold. Och båda presenterade sig omgående.

Först satte Elyounossi 1-0 efter åtta minuter på en fin passning från Stefan Silva. I den 25:e bredsidade Bahoui snyggt in 2-0 i krysset. Något som fick C Mores kommentator Patrik Westberg att gå igång.

– Som om det vore den enklaste sak i världen, som att sätta på kaffekannan, sätter Bahoui en bredsida stenhårt upp i krysset. Jag tackar, jag, sa kommentator Patrik Westberg i C Mores sändning.

