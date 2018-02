Foto: Bildbyrån

Förra säsongen blev det 2-1-torsk mot Degerfors i Svenska cupen. I måndags vann möttes de igen – i cupen. Och Djurgården vann med 6-0.

– Jag tror Özcan är ganska nöjd med den truppen han har, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Skyttekungen Magnus Eriksson och storstjärnan Kim Källström är två av spelarna som lämnat Djurgården inför säsongen 2018. Men laget inledde trots det med en tung 6-0-seger mot Degerfors i cupen.

– Det är definitivt en roligare rolig start än att göra ett misstag efter 25 sekunder och sen torska med 2-1, som var fallet mot Degerfors förra säsongen, säger sportchefen Bosse Andersson.

– Vi tappat många namnkunniga men mot Degerfors var tio spelare i startelvan kvar sen förra säsongen. Det har varit en extrem omsättning tidigare år men i år har det inte varit lika mycket så. Det är betydelsefullt. Jag tycker det är ganska självklart att kontinuitet är en viktig del i framgång. Nu har vi egentligen satt truppen med alla spelklara när vi går in i svenska cupen. Det är förstås att föredra gentemot förra året du flera viktiga delar i vår sportsliga satsning anslöt sent. För även om det var väldigt bra spelare som kom in sent förra året så tar det alltid tid att acklimatisera sig.

Hur ser du på spelarna som lämnat kontra de som kommit in?

– Man kan inte ersätta en sån som Kim Källström, han är ett väldigt erkänt namn och vi är stolta över att han valde att avsluta sin karriär i Djurgården. Samtidigt så är jag också väldigt nöjd med de spelarna som vi värvat nu, de ger Djurgården en bra framtid. Det är långsiktiga värvningar som ska göra att vi klarar de utmaningar vi står inför framöver. Det är väldigt många allsvenska matcher som dessa spelare tar med sig när de kommer hit, det höjer kvalitén på träningarna och konkurrensen hårdnar.

– Vi har tappat väldigt bra namn, spelare som låg bakom många av våra poäng. Magnus Eriksson vann skytteligan, Källström var väldigt betydelsefull, Engvall, Käck… men spelarna vi har fått in har också gjort en del poäng i allsvenskan. Jag har höga förväntningar på dem. Sen får vi tillbaka Haris Radetinac som blir som ett nyförvärv.

Hur stora växlar kan man dra av en 6-0-seger i cupen?

– Jag tror alla lag känner sig väldigt bra förberedda när man går in i en säsong, men sen börjar det bli tävlingsmatcher och det är då man verkligen ska visa vad man fått för resultat i det man jobbat på. Vinner man då den första, oavsett avstånd, så skapar det ett lugn, en trygghet, ett självförtroende i gruppen. Vi har inte gått vidare på många år trots att vi varit högst seedade i vår grupp, nu ska vi försöka göra det. Och jag tror faktumet att vi vet att vi spelar i Europa till sommaren oavsett hur det går i cupen faktiskt kan skapa ett lugn.

Efter att ni värvade Jonas Olsson förra säsongen så sa du att Özcan hade alla pusselbitar han behövde. Har han det i år?

– Han har väldigt många pusselbitar, vi har väldigt många bra pusselbitar. Vi ska också följa hur det utvecklas på den biten. Det får framtiden utvisa. Vi vet i alla fall att vi har många pusselbitar på plats redan, och många pusselbitar från förra året som kommer att vara bättre.

Daniel Andersson, sportchef i Malmö, gav sina nyförvärv inför säsongen fem plus nyligen. Vad ger du ditt transferfönster?

– Jag har väldigt höga förväntningar på våra nyförvärv. Sen får andra sätta betyg.

Özcan sa i en intervju i början av januari att det är tre personer där han känner att det finns platser att fylla. Vänsterbacken, centrala mittfältet och i anfallet. Sedan dess har har Fredrik Ulvestad kommit in på mittfältet. Blir det mera?

– Han lät väldigt nöjd med truppen på presskonferensen efter matchen senast så det där kan pendla. Men vi vet att vi har en hel del utmaningar och vi har väldigt mycket matcher i cupen, Europa och allsvenskan så det kommer krävas en bred och konkurrenskraftig trupp. Vi har kommit en bra bit på vägen, det tror jag Özcan känner också.