Tobias Hysén, 36, är äldre än sin nya tränare och får en tydligare ”papparoll” än någonsin i IFK Göteborg. Samtidigt är han klubbens mest meriterade forward och kraven på målleverans kvarstår.

IFK Göteborg är mitt i en nysatsning. Poya Asbaghi, 32, som ny tränare, nytt spelsystem och flera yngre spelare som nosar på startelvan. Men allt är inte förändrat. Kvar som nyckelspelare är Tobias Hysén, 36. Men han känner ingen extra press.

– Jag försöker ta det ansvar som jag anser krävs, dels på planen men även utanför. Och kanske framförallt mer utanför planen att man försöker vara behjälplig med delar som kanske inte alltid är självklara för alla. Det finns ju alltid många olika aspekter i en trupp som man måste ta hänsyn till och det är klart att kan man hjälpa till med saker där så att de unga killarna bara kan fokusera på att spela fotboll i mesta möjliga mån så är det klart att jag gör det. Jag försöker vara prestigelös där. Visst, jag är äldst och är väl den som till viss del är mest meriterad ihop med några andra – säg ”Mix” och någon till som spelat rätt mycket landskamper. Så där får man försöka vara prestigelös och gå in med inställningen att allt man gör kommer att vara för att hjälpa laget. Vilket jag inte har haft några problem med innan och jag tror inte att det kommer att bli några problem nu heller. Det handlar väl mer om att spelarna ska våga komma till dig och be om hjälp om det skulle behövas, säger Tobias Hysén i en lång intervju med Fotbollskanalen.

Trots fjolårets fiasko med en tiondeplats menar Hysén att kraven på klubben i år inte är lägre än tidigare.

– Det kan det absolut vara. Sedan är det ju så, när du spelar i IFK Göteborg så börjar du aldrig riktigt på noll. Vi kan göra det vad gäller serieplacering, där börjar ju alla på noll liksom. Men du kan aldrig riktigt bara börja på noll i en klubb som Blåvitt, utan kraven och förväntningarna finns ju där oavsett. Men visst, till viss del är det så. Sedan har vi kanske inte samma längd på startsträckan som många andra klubbar kanske har. Vilket innebär att vi kommer att få försöka göra det här så snabbt som möjligt. Sedan ska det inte bli någon stress som blir på bekostnad av att vi inte gör det vi ska. I den bästa av världar så finns det tålamodet, i alla fall till en början av säsongen. Att det kanske inte ser helt hundra ut, strävan måste alltid vara att det ska se bättre ut hela tiden. Men när vi är där vi är så kan det finnas perioder där det kanske blir lite upp och ner. Och då måste det tålamodet finnas om man nu har sagt att det ska finnas när den här förändringen har gjorts liksom.

Det är ingen hemlighet att Göteborg letar anfallare och Hysén välkomnar förstärkning.

– Värvar de in en anfallare som gör 20 mål så kommer jag att bära honom upp till Kamratgården, det är absolut inga konstigheter. Bra spelare behövs alltid i alla lag och det är klart att det någonstans är vad vi har saknat sedan Lasse (Vibe) drog: en anfallare som är uppe och nosar på en 15, 16, 17, 18 mål. Jag vet ju, så pass bra koll har jag på mig själv, att det blir svårt att göra det antalet mål dels med det spelsättet vi har nu där vi kanske inte är lika direkta som vi har varit och dels för att jag själv blir äldre. Det är klart att jag kan ha en jättebra säsong och börja hästa in mål igen, det är inte det. Men det är klart att om vi kan få in en forward som gör de 15 målen som krävs för att få den där tryggheten och stabiliteten i att man har en spelare som alltid levererar, det är klart att det underlättar för oss andra. Jag menar för mig att göra tio mål denna säsong hade varit jättebra om man vet att man har en spelare som gör 15. För kan man då på tre forwards komma upp i runt 30 mål så är det väldigt, väldigt bra. Vilket är det vi har saknat kanske de senaste åren, den här jämnheten. Förra året så gjorde väl jag och Boman (Mikael) 17 mål ihop, sedan hade vi ingen därefter i och med att Elias (Omarsson) hade ett tufft år. Så kan du få en rotation på två spelare i kombination med en spelare som hästar in mål så är det det allra bästa. Och det är klart att hittar han (Mats Gren) en spelare som gör de 15-20 målen så är det bara att gilla läget och hjälpa honom så mycket som möjligt så att det går så bra som möjligt för laget.