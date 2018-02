Foto: Bildbyrån

PODCAST. FotbollDirekt har tidigare berättat att Sebastian Larsson väljer mellan AIK och Djurgården när han ska vända hem till allsvenskan. Larssons förre lagkamrat i landslaget, Erik Edman, tycker att ”Seb” ska välja de förstnämnda.

– Rent sportsligt ska han gå till AIK om han vill vinna, säger Edman i podcasten Ljugarbänken.

Sebastian Larsson, 32, är på väg hem till allsvenskan. Och han väljer mellan AIK och Djurgården, som FotbollDirekt tidigare rapporterat. Hans förre landslagskamrat Erik Edman är tydlig med vad ”Seb” borde välja om han vill vinna.

– Han är ju polare med Jonas Olsson så han försöker säkert köra ett säljsurr på att han sak till Djurgården. Men hade jag själv varit Seb Larsson så hade jag gått till AIK, säger Edman i NordicBets podcast Ljugarbänken.

– Utifrån den anledningen att man har störst chans att vinna titlar i AIK. Jag tror inte att Djurgården kommer kunna utmana om ett SM-guld de närmsta åren, så jag hade gått till AIK om jag varit Seb Larsson.

Däremot tror Edman att Djurgården i allra högsta grad kan locka med mer pengar än ”Gnaget”.

– Sen har ju Wesström hämtat in en hel del bra spelare och det är frågan hur mycket mer pengar man vill spendera. Dessutom är Seb Larsson en äldre spelare och börjar bli till åren, man kanske inte vill ge honom allt för mycket i sign on. Djurgården kanske har ett större behov av honom, just den spelartypen han är. Så det är möjligt att de vill pynta mer än AIK vill. Men sportsligt ska han gå till AIK om han vill vinna.

