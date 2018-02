2009 var han derbyhjälte för AIK – flera gånger om.

Han fick vinna SM-guld. 2011 lämnade han. I dag finns han i Indien – ett liv han ser ut att stortrivas med.

Det har varit brokigt för Saihou Jagne sedan han försvann från AIK.

En nomad i ordets verkliga bemärkelse.

Över tio klubbar har han hunnit med och är i dag alltså borta i Indien och Shillong Lajong. Hans andra indiska klubb och hur han emellan hann med sex matcher i norska Brattvåg!

Ja, ni hör att det är en 31-åring som allt annat än slagit av på takten. Men trots yviga val av klubbar så ska han inte räknas ut.

Bilderna FotbollDirekt kan visa här visar en spelare som uppenbart ännu har kvaliteter.

Kanske inte som 2009 då han ett tag var AIK.s näst bäste målskytt och sänkte både BP och Hammarby i derbyn. Och som han jublade över det sistnämnda derbyt.

Så här lät det då när han utnyttjat ett misstag av Bajens Igor Armas:

– Jag får en boll av Özkan (Gabriel) och blir helt ren. Först halkar jag till men så missar deras back. Det känns helt underbart’, sade han till Sport-Expressen.

Hjälte i två av tre derbyn…

”Ja, man kan lita på mig haha”.

Goda Jagne-tider under en säsong som än så länge under 2000-talet är AIK:s enda guldår.

Saihou CH Jagne with an assist, and a great goal, when his club Shillong Lajong took a 2-1 Victory vs Aizawl yesterday. Jagne won prize as Man of the Match. #TeamNeverlandMGMT @ILeagueOfficial @lajongfc #aizawlfc @AizawlFC pic.twitter.com/fDZ4JkdJ9Q

