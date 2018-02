Bundesligameriterad och mot sin sjunde säsong i Norrköping. Det är inte Jordan Larsson eller Simon Thern som är mest meriterade i dagens Norrköping. Om en månad fyller Andreas Johansson 36 år och han är lättad över nysatsningen.

– Det är hur som helst otroligt kul att få vara med om att klubben satsar igen. Jag hoppas på toppstrid igen, även om allsvenskan är tät, säger Johansson till FotbollDirekt.se.

Kan Norrköping bli ett topplag igen?

Är storpaketet som ledningen levererade till Jens Gustafsson i januari tillräckligt? Är namn som Jordan Larsson och Simon Thern skillnaden på en sjätteplats och topp-3? Två mångmiljonaffärer för ett under flera år försiktigt Peking på spelarmarknaden.

Norrköping har oavsett fått en skjuts som har märkts direkt, speciellt nere i Portugal och Atlantic Cup. FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg som bevakade östgötarna på plats hävdar att känslan är som Östersunds förstaår i allsvenskan.

Stora ord.

Betydligt mindre vässat har det emellertid låtit från manager Jens Gustafsson.

Nu vill han högre än i fjol men utan att utåt på allvar vilja ringa in en målsättning för 2018.

Andreas Johansson är ett av allsvenskans största namn och har varit det länge nu, spelat i Bundesliga och tagit SM-guld med Norrköping.

– Känslan är att det här verkligen är bra. Vi gjorde ett bra fönster och har totalt sett bra spelartyper. Vi har en bredd som jag undrar om vi haft någon gång? Det är konkurrens om varenda plats och den känslan brukar vara bra, säger han till FotbollDirekt.se.

– Men det handlar inte bara om Jordan och Simon Thern. Det handlar också om att vi tagit som exempelvis bästa spelarna i från Gif Sundsvall och Halmstad, säger han och syftar till Lars Krogh och Isak Pettersson.

– Ja, det är kul att få vara med om en sådan här satsning när man varit med och byggt upp Norrköping under så många år.



Frågan är hur mycket det nedåtgående pilarna från i fjol spelar in?

Sjätteplatsen var en missräkning.

Å andra sidan hade IFK under ett par år förlorat många, många namn och fått kritik för en flathet att ersätta dessa.

Nu har vintern sett närmast prickfri ut – om det inte hade varit för 1-1 mot Helsingborg i helgens Svenska cupen-premiär:

– Ja, det var inte bra men samtidigt måste man vara ödmjuk inför om en motståndare gör det bra och det gjorde HIF. Sedan är det klart att vi ska vinna och det hade vi säkert gjort om den här matchen hade spelats längre fram, funderar Andreas Johansson men visar samtidigt tjurighet:

– Men det är klart att det är en missräkning.

Hur bra är ni – finns kapacitet för topp-3?

– Alltså vi var sexa i fjol. Det var inte tillräckligt bra men det var ändå inte många poäng som skiljde till Djurgården som var trea. Jo, jag känner att vi har kapacitet. Men vi får se. Det är en tät och speciell allsvenska. Det är klart att MFF och AIK ska vara favoriter men de ska leva upp till det också. Det ska bli spännande i år. Klart vi vill vara med, menar Norrköpingsstjärnan.