AIK visar ett resultat på 46 miljoner plus under 2017, mycket tack vare försäljningen av Alexander Isak. Det egna kapitalet uppgick vid årskiftet till 80 miljoner kronor.

AIK släppte sin årsredovisning under tisdagskvällen och i den framgår det att man gick 45,9 miljoner plus under 2017. Rekordförsäljningen av anfallaren Alexander Isak till Borussia Dortmund i januari 2017 är förstås en stor anledning till de fina resultatet. Tillsammans med försäljningen av mittfältaren Ebenezer Ofori till tyska Stuttgart gav det ett nettoresultat på 82,1 miljoner kronor.

”Rörelsens intäkter för året uppgick till 215,4 MSEK (145,6) vilket är en ökning med 48 %. Ökningen beror på ökade intäkter för spelarförsäljningar. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 58,8 MSEK (-6,2). Resultatförbättringen beror främst på de ökade intäkterna men har också påverkats av återinvesteringar i spelartruppen i form av kostnader för avskrivningar och sign-on samt kostnader för sign-off i samband med spelarförsäljning”, skriver man i rapporten.

Totala intäkterna från spelarförsäljningar 2017 uppgick till 94,7 miljoner kronor medan klubben värvade för 24,9 miljoner.

”Personalkostnaderna uppgick till 82,4 MSEK i jämförelse med 69,1 MSEK föregående år vilket är en ökning med 19 %. Ökningen beror främst på att kostnaderna för sign-on och sign-off har ökat från 4,0 MSEK föregående år till 13,9 MSEK detta år”, skriver klubben i årsredovisningen.