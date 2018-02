NEW YORK. Efter några dagar i Detroit så längtar jag mer än någonsin efter allsvenskan. Jag vill ha supportrar, feta tifon, rivalitet och spelare som inte är ”världsklass”. Helst vill jag också ha Fredriksskans, Söderstadion, Råsund

Ofta porträtteras huliganproblem som en av fotbollens största utmaningar i Sverige. Bråk på läktarna och runt arenorna, är det en nutida sjuka för svensk fotboll? Inte alls, tvärtom - det var mycket värre förr, enligt fotbollshistorikern C

IFK Göteborg har på lördagskvällen vunnit direkt i Svenska cupen. Nye Poya Asbaghi får börja med tre poäng och det var Mix Diskerud som Mats Gren fixade loss i elfte timmen som avgjorde. Sent i går kväll blev han klar som ett lån och

16 februari

Det är nu klart att IFK Göteborg tar in Mix Diskerud på lån från Manchester City. Mittfältaren är uttagen i truppen till cupmötet med Varberg i helgen. Under fjolåret var Mix Diskerud inlånad från New York City till IFK Göteborg. Mit