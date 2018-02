Chockbesked i går: Nils-Eric Johansson tvingas avsluta elitkarriären. Nu strömmar hyllningar till ”Nisse” in från alla möjliga håll.

Beskedet att Nils-Eric Johansson tvingas sluta kom som en chock i fotbollssverige i går. Efter en läkarundersökning i förra veckan konstaterades att den mångårige AIK-kaptenen tvingas sluta. Ett medfött hjärtfel som varit känt under många år, men som nu försämrats och medför risker om han fortsätter spela.

Kontraktet förlängdes i höstas och alla inklusive 38-årige Johansson var inställd på en sista säsong i AIK. Så blir det nu inte. Elva år, 371 allsvenska matcher och ett SM-guld med AIK, och tveklöst en av klubbens största genom tiderna, tvingas nu sluta i förtid.

Hyllningarna har strömmat in, givetvis från AIK-sympatisörer men även i stor utsträckning från representanter för andra klubbar. Här nedan ett axplock av alla hyllningar på sociala medier det senaste dygnet:

Blackburn Rovers – klubben som ”Nisse” kom till 2001 och som han gjorde 86 Premier League-matcher för, och bland annat vann engelska Ligacupen med:

Everyone at #Rovers would like to wish former defender and League Cup winner Nils-Eric Johansson good luck in his retirement.

All the best, Nisse! 🔵⚪️ pic.twitter.com/M94okI4Wk6

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 18, 2018