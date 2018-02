Östersundsposten i dag, i går – de senaste dagarna – vilken kraftsamling! ÖP kryllar av rubriker kring Östersund-Arsenal. Ja, det är ett flöde som aldrig tar slut. Dagar som den här får politik, skola och sjukvård och överhuvudtaget vanliga nyheter rätta in sig i ledet. Fotbollsfesten mot Arsenal stjäl alla resurser.

FotbollDirekt har tittat på Östersundspostens bevakning och det är en mängd som imponerar och matchar vilket stort – överhuvudtaget – tabloidbaluns.

På klassiskt manér som bevakas varenda steg som stjärnorna tar och krönikören

Andreas Olsen om ”Bachirouramsor” och om Potters fotbollsfilosofi och hur han möttes av självaste Özil på gatan i kylan i går kväll.

Plötsligt så gick han bara förbi….

Så här ser Östersundsposten ut just nu och det är väl egentligen bara Hanna Öbergs sensationella OS-guld i skidskytte som kan konkurrera.

Här följer mängder av rubriker som just nu under torsdag förmiddag dominerar nyhetsflödet i Jämtland.

LÄS – ALLT OM ÖSTERSUND – ÖP JUST NU!

Arsène Wengers udda beställning – vill ha Mackmyra Whisky på hotellrummet

Vanligtvis brukar tränarna i engelska Premier League dela på ett glas vin efter ligamatchen. Men…

Wenger vilar stjärnor mot ÖFK – hyllar Potter: ”Väldigt intelligent”

Arsene Wenger, Arsenals tränare kom till Östersund på onsdagskvällen, direkt efter planet landade…

Beskedet: Tord Grip och ”Svennis” kommer till supermatchen: ”Det Östersund har gjort är oerhört imponerande”

Fotbollsikonen Tord Grip från Ytterhogdal, sitter bänkad på Jämtkraft arena imorgon kväll när…

ÖFK-stjärnornas unika uppladdning – spelade fotboll med skolbarn: ”Märktes att de hade roligt”

Här laddar ÖFK-stjärnorna Ken Sema och Ronald Mukiibi inför supermatchen mot Arsenal – med att…

Arsenalexperten om storlagets misstag: ”De har tagit en risk”

Engelske sportjournalisten James Olley var en av alla som tagit sig till Arsenals presskonferens…

Egen polispatrull , engelsk kock i köket och specialbeställd whisky till Wenger – få en unik inblick i Arsenalsstjärnornas dygn på Frösön

Här kommer en unik insyn i vad som väntar Arsenalspelarna i Östersund. Men frågan är hur mycket…

Andreas Olsen: När Bachirouramsan tystnar – ett enormt elddop för Potters fotbollsfilosofi

Nu har vi snart sett allt. Vid 18-tiden på torsdagskvällen gick Mesut Özil förbi mig ute på…

Arsène Wengers udda beställning – vill ha Mackmyra Whisky på hotellrummet

Vanligtvis brukar tränarna i engelska Premier League dela på ett glas vin efter ligamatchen. Men…

Wenger vilar stjärnor mot ÖFK – hyllar Potter: ”Väldigt intelligent”

Arsene Wenger, Arsenals tränare kom till Östersund på onsdagskvällen, direkt efter planet landade…

Beskedet: Tord Grip och ”Svennis” kommer till supermatchen: ”Det Östersund har gjort är oerhört imponerande”

Fotbollsikonen Tord Grip från Ytterhogdal, sitter bänkad på Jämtkraft arena imorgon kväll när…

BILDEXTRA: Arsenal med stjärnor som Mesut Özil är nu i Östersund

Ja, ni hör och ser, det är i Östersund det händer i fotbolls-Sverige. I kväll klockan 19.00 är det dags på en utsåld Jämtkraft arena.

Sponsrad länk:

Leovegas erbjuder 20.00 i odds på Arsenal till kvällens match. Till erbjudandet!