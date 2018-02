Johan Mjällby blev ny tränare för Gefle i vintras och idag presenterades en ny spelare från den norska ligan. Den 24-årige mittfältaren Fitim Kastrati, med erfarenhet från Vålerengen och senast norska andraligan, är klar för Superligan-klubben.

– Han gjorde bra ifrån sig under tiden som han tränade med laget och matchen han spelade, så vi beslöt oss för att knyta honom till Gefle IF, säger Mjällby.

Johan Mjällby påbörjade sin tränarkarriär som assisterande till Neil Lennon 2010 och kom 2016 hem till Sverige och Västerås där han varit de två senaste säsongerna. I december presenterades han som ny Gefle-tränare och idag presenterade han norrmannen Fitrim Kastrati, en 24-årig central mittfältare från Grorud i norska andradivisionen.

– Vi är väldigt glada att kunna knyta Fitim till oss och han ökar givetvis konkurrensen i truppen. Vi får in en kreativ och flexibel spelare som både kan användas som forward men även i en mittfältsposition. Han smälter in bra i gruppen och med hans erfarenheter från norska ligasystemet acklimatiserar han sig lätt. Han gjorde bra ifrån sig under tiden som han tränade med laget och matchen han spelade, så vi beslöt oss för att knyta honom till Gefle IF, säger Johan Mjällby.

Kastrati, som har provspelat några veckor och även spelat en träningsmatch, har skrivit på ett treårskontrakt.

– Det känns roligt och jag ser fram emot att få spela fler matcher och lära känna mina lagkamrater bättre. Johan (Mjällby, huvudtränare) och Marcus (Bengtsson, assisterande) har mycket kunskap och jag tror att jag kommer kunna utvecklas som fotbollsspelare här, säger Kastrati till Gefles hemsida.