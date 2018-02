Eric Larsson skrev på för Malmö FF redan i somras och började längta efter Champions League. Efter det hade han stenkoll på hur det gick för Malmö och följde ängsligt sitt blivande lag.

– Det var nervöst i somras när jag skrev på. Då ledde ju Malmö med många poäng men så kom de in i en liten svacka precis när jag hade skrivit på så då blev man lite nervig, säger Larsson i en längre intervju med FotbollDirekt.

Efter sju säsonger i Åtvidaberg kom Anton Tinnerholm till Malmö FF 2014. Fyra år senare hade han spelat Champions League och blommat ut till en landslagsback. Hans ersättare Eric Larssons bakgrund är snarlik, efter två säsonger i Gefle och fem i Sundsvall skrev han i somras på för Malmö.

Den 26-årige ytterbacken har nu spelat en månad i sin nya klubb, men någon fast bostad i sin nya hemstad har det inte blivit.

– Nej, jag bor på hotell just nu. Jag ska köpa lägenhet och har gått på tiotal visningar men det är ingen jag blivit kär i. Jag letar vidare.

Är du kräsen med hur du vill bo?

– Haha ja, det får man säga.

Man får bilden av att du har ett otroligt välstädat och välinrett hem.

– Ja, dammsugaren används hemma i alla fall. Det brukar vara städat. När man är på bortamatcher så kan jag slänga kläder lite här och där men hemma ska det vara fint.

Du har tränat med Malmö en månad, hur har det varit?

– Det kändes fantastiskt bra redan från första träningen, både i laget och allt runtomkring. Första månaden har varit väldigt bra och det har varit skönt att få köra igång. Det är inspirerande att få träffa nya lagkamrater och nya tränare och det är ju ett litet annat tänk i fotbollen. Det har varit en bra månad.

Är det något helt annat att komma till MFF?

– Ja, framför allt organisationen och allt runtomkring. Bara det att det var 18 ledare med på lägret i Florida säger väl en del och sen är det klart att det är lite skillnad på träningarna också. Det är Allsvenskans bästa spelare som man tränar med och möter varje dag så man utvecklas hela tiden.

Känner man att är det stor nivåskillnad på träningarna?

– Ja, framför allt intensiteten på träningarna, det är bra go. Och den individuella skickligheten är väldigt hög på alla spelarna inklusive de unga lärlingarna som är fantastiskt duktiga så det är bra kvalitet rakt över.

Det har kommit in många nya spelare ungefär samtidigt som dig, underlättar det när man är ny i laget?

– Både och. Hela truppen känns väldigt familjär. Alla är öppna och alla pratar med alla så det är inga grupperingar eller så. På det sättet hade det nog varit lugnt om man kom en, två eller tre också men när man är i samma sits som flera så är det klart att det blir att man har något gemensamt. Men jag tycker det är en fantastisk grupp och det är bara att gå rätt in och vara sig själv.

Övergången till Malmö kändes uppenbar utifrån men man vet ofta inte hur det känns från spelarens håll, vilken roll man förväntas få i laget och så vidare. Pratade du med Magnus Pehrsson direkt för att få klarhet i hur mycket han ville ha dig?

– Nej, just då pratade jag inte alls med Magnus men sen fick jag höra att han var en av dem som såg att jag var duktig och ville ha mig, så på så sätt kändes det bra. Sen var det svårt att fundera för mycket. När Sveriges bästa lag vill ha dig så känns det inte som att det är så mycket att tveka inför. Jag känner ligan så det var inte så mycket att fundera på om det skulle funka eller inte, jag behövde inte få så mycket konkret från tränaren. Jag vet att det är konkurrenssituation i alla de bra lagen och ska man ta nästa steg från Sundsvall så är det konkurrens överallt. Malmö spelade med högerkanten ganska fri för högerbacken förra året så det kändes som handen i handsken för mig.

Anton Tinnerholm försvann vilket öppnade för dig.

– Ja, precis. När de kontaktade mig så hade de pratat med Anton och det var klart att han inte var så sugen på att förlänga. Det kändes bra att skriva på för Malmö då och jag är väldigt glad att vara här nu.

Det låter en uppenbar fråga men varför skrev du på för Malmö?

– Det är Sveriges bästa lag och har varit en längre tid. De har fantastiska förutsättningar och jag känner att jag har stora möjligheter att utvecklas och ta ännu större steg här i Malmö, framför allt med tanke på min roll som ytterback och Malmös sätt att spela. De har mycket boll, anfaller väldigt mycket och är aggressiva i försvarsspelet. Jag är ytterback och har utvecklat mitt försvarsspel men det är i offensiven jag har min spets. Får man då göra det i ett topplag som anfaller mycket så man kan få ut mycket av mina kvaliteter. När Malmö hörde av sig så kändes allt perfekt.

Hur sugen är du på att gå in på Stadion och spela första riktiga matchen för MFF?

– Jag ser väldigt mycket fram emot det. Först är det cupen men sen längtar jag såklart till Allsvenskan och hemmapremiären när man får gå inför alla fans. Det ska bli en mäktig känsla att få spela på stadion framför den klacken.

Hur har det varit att spela Malmö tidigare år?

– Det har varit årets absolut tuffaste bortamatch. Inte bara för att man möter bra spelare och ett bra lag utan också för att det är en tuff klack och bra atmosfär som man har känt att Malmö får väldigt mycket energi av. De bara kör, kör, kör hela tiden. Som bortalag är det väldigt jobbigt och man får aldrig andas. Det ska bli fantastiskt kul att få spela FÖR Malmö där och känna passionen och flowet i varje hemmamatch. Vi ska känna att vi äger den stadion och bara ösa på.

Med det kommer andra krav och förväntningar, hur ser du på dem på dig som spelare och för er som lag när supportrarna kräver att ni ska ta ännu ett SM-guld?

– Kraven är höga och så ska det vara, framför allt i en klubb som Malmö. Det är något som utvecklar fotbollsspelare. Att alltid spela på sin topp, annars blir det besvikelser runt omkring. Man har höga krav på sig själv också så det är något jag ser fram emot.

Senare i år väntar ett Champions League-kval tack vare att Malmö vann SM-guld. Du skrev på redan i juli och måste kikat lite extra på Malmö efter att du skrivit på?

– Ja, det var lite nervöst i somras. Då ledde ju Malmö med många poäng men så kom de in i en liten svacka precis när jag hade skrivit på så då blev man lite nervig.

Du höll koll på tabellen?

– Ja, jag följde Malmö men sen var ju Sundsvall också indragna i bottenstriden så man hade mycket fokus där. Men det är klart att man tittade och hoppades att Malmö skulle vinna samtidigt som Sundsvall klarade sig kvar, just för att få kvala till Champions League. Det var skönt att både Malmö vann SM-guld och att Sundsvall grejade kontraktet så det var ett mycket lyckligt slut på förra säsongen för min del. Som fotbollsspelare vill man spela stora, tuffa och härliga matcher så att få spela gruppspel i Champions League vore en dröm som går i uppfyllelse.

Du blir lagkamrat med flera spela med mängder av internationell rutin, hur är det att spela med dem?

– Det är utvecklande och fantastiskt att få spela med så bra medspelare i träning och framför allt i match. Man märker att alla i truppen är väldigt fotbollssmarta och alltid när man får bollen så finns det någon i de ytorna som vi har pratat om och det underlättar det individuella spelet. Att man har fler passningsalternativ och när man väl passar in bollen så hanterar alla spelare bollen även om det är ett svårt pass. Jag har kommit in i det bra första månaden men jag tror jag kommer komma in i det ännu mer och våga lita på kvaliteten som finns i laget och våga slå en passning in i trånga ytor för att locka dit motståndarna.

Har du pratat mycket med Magnus hittills eller är det bara att gå in och köra?

– Vi har pratat ganska mycket. Alla har haft individuella snack vilket också är en sak som jag tycker är bra här. Ledarstaben är stor och det ger utrymme till mycket individuell feedback. När jag pratade med Magnus så var det ett bra möte och han är tydlig med att det är en tuff konkurrenssituation och att man måste prestera för att spela. Det kommer bli ett tufft matchande i sommar när det blir Champions League och då är det viktigt med en stor trupp. Men när vi pratade så hade vi ett bra snack om hur han ser på mig och laget och det enda jag kan göra är att göra mitt bästa på plan. Jag fokuserar på att visa att jag ska ha en tröja när vi kör igång.

Du var en etablerad startspelare i Sundsvall med en stark röst i omklädningsrummet. Är det en omställning till att liksom ”glida sig in” i ett nytt lag med många karaktärer?

– Ja, det är det absolut. Jag har varit i Sundsvall i fem år och när du har varit i en klubb så pass länge så känner du klubben och alla spelare runtomkring. Man vet sin roll i laget och jag hade väldigt stort förtroende både från tränarna och spelarna. Det var något jag hade jobbat mig till genom att prestera under en längre tid. Man förtjänar ofta sitt förtroende så det var en skön känsla när jag spelade i Sundsvall. Jag kände att jag bidrog på plan och att spelare och ledare litade på mig och mina kvaliteter. Nu kommer jag till ett nytt lag med många bra spelare så man kommer kanske inte ha en lika central roll i laget, men jag tror det är bra också. Här sprids ansvaret ut på väldigt många spelare som individuellt kan vinna matcher åt Malmö.

Du pratade om ”nästa steg”, din föregångare Anton Tinnerholm gjorde en liknande resa där han presterade bra i en mindre klubb från norr (Åtvidaberg) och kom så småningom in i landslaget. Hur tänker du om framtiden?

– Det är klart att man vill nå så långt som möjligt med sin karriär, sen hur man kommer dit och hur långt man når är svårt att prata om nu. Det är klart att man har stora drömmar om att så småningom komma ut i Europa men just nu har jag allt mitt fokus på Malmö och göra mitt bästa här. Jag hoppas att laget vinner SM-guld och att man kan vara med och bidra.

Är landslaget något du tänker på?

– Nej, det är samma där. Jag har ju inte varit speciellt nära innan, kanske till någon januariturné men inte det ”riktiga landslaget”. Det finns många duktiga spelare och jag har bara fokus på Malmö just nu.