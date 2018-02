Byta om i en igloo – är det vad som väntar Arsenal i Europa League på torsdag? Östersunds skämtsamma tweet från i går fick stor uppmärksamhet. Nu avslöjas historien bakom igloo-omklädningsrummet. Tord Lundqvist och hans företag iglooadventure ligger bakom:

– Det är ju det man tror om oss här uppe; Det finns så många skämt, att vi bor i igloos och att det går isbjörnar på gatorna och så där. Så jag tänkte att man kunde spela på det lite, med glimten i ögat, säger Tord Lundqvist till FotbollDirekt.se.

Östersunds FK fick i går stor uppmärksamhet när man i går publicerade den här tweeten:

We are ready for you @Arsenal ! Did we mentioned our new locker rooms? #vigerossaldrig #EuropaLeague #iglooadventure pic.twitter.com/c5SJQplYE3

