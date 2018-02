Foto: Bildbyrån

Biljetterna mot Arsenal sålde slut på nolltid och även det utländska medieintresset är mer än vad Östersunds FK klarar av. Över 100 journalister är hittills ackrediterade till Jämtkraft arena på torsdag.

– Det är ett enormt tryck. Min telefon har ringt från morgon till kväll den senaste månaden. Alla större medier från England kommer, säger klubbens pressansvarige Patrick Sjöö till FotbollDirekt.se.

Det är inte bara supportrarna som slagits om biljetter till Östersund mot Arsenal. Det har även medierna gjort.

Inför hemmamötet mot Arsenal har klubben mottagit många fler förfrågningar om pressackreditering än vad arenan och klubben kan hantera.

– Det var mycket mot Galatasaray och Paok men det här är något extra. Trycket är enormt och det har ringt i min telefon från morgon till kväll, säger klubbens pressansvarige Patrick Sjöö till FotbollDirekt.se.

– Alla de större medierna från England kommer. The Guardian, Independent, Talk Sport, Sky Sport, Football Weekend, Daily Mail, Mirror, The Sun.

Sjöö berättar att i nuläget finns 90 journalister ackrediterade samt flera tv-team. Tillsammans blir det över 100 journalister i Östersund på torsdag. Men flera har nobbats.

– En vanlig allsvensk match har vi kanske tio stycken på plats. Nu har vi till och med fått säga nej till folk som hör av sig. En del skickar plötsligt in en förfrågan och påstår att de ska frilansa för exempelvis Expressen. Men när jag kollar upp det med Expressen så stämmer det inte. Det finns en del lyckosökare som inte fått tag på biljetter.

Hinner ni med allt på kansliet?

– Vi går ju på knäna, så är det. Men nu när man är mitt uppe i allt så är det bara gilla situationen. Just nu vill jag bara att alla som besöker oss och Östersund ska åka härifrån med ett gott betyg åt vårt arbete. Jag har knappt hunnit tänka på själva matchen.

Hur stort är det här för staden?

– Ja… vi har redan innan matchen börjat haft franska Le Monde på plats, amerikanska Copa 90, en av Nederländernas största tidningar och Al Jazeera. Det som händer den här veckan är otroligt och jag hoppas att Östersunds Kommun känner sig nöjda och stolta över alla stora bolag som kommer skriva om den här lilla staden. Något bättre sätt att marknadsföra Östersund tror jag inte det någonsin funnits.

LISTA



Medier som har besökt eller ska besöka Östersund och Östersunds FK i samband med Europa League-mötet. Källa: Östersunds FK



Källa: Östersunds FK