Snö och minusgrader väntar Arsenal i Östersund på torsdag – nu skickar ÖFK en passning till den engelska storklubben om vad som väntar i Europa League-16-delen i Jämtland.

Det börjar dra ihop sig. Östersund-Arsenal på Jämtkraft Arena är bara tre dagar bort, en drabbning som kommer bli av det annorlunda slaget för Arsene Wenger och storstjärnorna i ”Gunners”.

Snötäcket ligger stadigt i Östersund och det väntas minusgrader på Jämtkraft Arena under torsdagskvällen. ÖFK skickar nu på Twitter en humoristisk passning till Arsenal om vad som väntar i torsdagens 16-del. Är Londonklubben redo för de nya omklädningsrummen på Jämtkraft Arena?

We are ready for you @Arsenal ! Did we mentioned our new locker rooms? #vigerossaldrig #EuropaLeague #iglooadventure pic.twitter.com/c5SJQplYE3

— Östersunds FK (@ofk_1996) February 12, 2018