Djurgården har värvat in fem nya spelare i vinter. FotbollDirekts Casper Nordqvist anser dock att ett annat namn, som nästan får räknas som ett nyförvärv, är Stockholmsklubbens viktigaste förstärkning inför årets säsong: Haris Radetinac.

Hammarby föll tungt med hela 4-1 mot Frej under gårdagen, ett uselt genrep inför Svenska cupen nästa helg. Men är nya tränaren Stefan Billborn stressad? Inte alls. - Resultatet skiter jag fullständigt i, även om det så klart är värdelöst

AIK reste i går hem från Dubai efter ett elva dagars långt läger. FD:s reporter Casper Nordqvist, som bevakade laget under en veckas tid på plats i Förenade Arabemiraten, listar spelarna som utmärkte sig mest borta i värmen. För fjärde

10 februari

Häcken har visat sig vara en vinstmaskin under nya tränaren Andreas Alm. Under lördagen kom fjärde raka segern när kinesiska Shandong Luneng besegrades med 3-0 i Dubai. 5-0 mot Utsikten och 3-0 mot Sarpsborg. Det var Häckens facit under nya