BRADENTON. Carlos Strandberg fick 113 minuter matchspel under Malmö FF:s läger i Florida. Hela tre MFF-mål under lägret och stjärnan är långt i från tråkiga rubriker som i AIK.

– Jag känner att jag utvecklas riktigt bra i Malmö, säger han efter matchen 2-1-segern mot DC United.

Carlos Strandberg kom till Malmö i somras och mäktade med två mål på nio matcher under hösten.

Under de två matcherna under Florida-lägret har han redan gjort fler. Han gjorde matchens enda mål i seger mot New England Revolution och följde upp det med att, som inbytt med 23 minuter kvar, sätta båda målen när MFF slog DC United vände och vann mot DC United med 2-1.

– Vi hade det på känn då vi hade kommit i flera anfall just då, säger Strandberg

Det första målet föll i 84:e minuten. Framspelare var den för dagen mycket duktige Alexander Jeremejeff

– Då kom jag till ett friläge som jag kunde ta till vara på. Det kändes skönt, säger Strandberg om målet.

Knappt två minuter senare small det igen. Och återigen var det Jeremejeff som serverade sin anfallskollega.

– Det var lite bökigt där i straffområdet och lyckligtvis så kom bollen till mig så jag kunde styra in den mot mål. Jag hann egentligen inte tänka utan jag såg bara bollen och ville vara först på den. Det är alltid kul att göra mål men framför allt är det viktiga att vi vinner två matcher här.

Carlos Strandberg som bitvis gick mycket starkt även i AIK men där hamnade i problem sedan han tagit stryptag på en lagkamrat under en match – är nu långt i från sådana rubriker. Och han har många värmande ord till MFF – och tackar många för att han utvecklats som han gjort.

– Vi har bra ledarstab och riktigt rutinerade spelare som jag kan lära mig av. Jag tycker att klubben gör ett bra jobb med unga, lär dem från grunden och sedan utvecklar det spelet och sedan är det bara att fortsätta. Det är också en riktigt fin trupp. Det är en bra arbetsmiljö där även äldre spelare är med och hjälper de yngre. Jag känner att jag utvecklas riktigt bra i Malmö, säger Carlos Strandberg.