Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg besegrade kinesiska Meizhou Meixian med 3-1 på lägret i Spanien. FD:s reporter Casper Nordqvist ger nedan sina intryck från matchen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER IFK GÖTEBORG – MEIZHOU MEIXIAN 3-1

Din bild av första halvlek?

– IFK Göteborg det bättre laget och efter knappa kvarten kom ledningsmålet efter ett fint anfall signerat debutanten Mikael Ingebrigtsen och Emil Salomonsson som Elias Mar Omarsson förvaltade genom att pricka in 1-0 från nära håll. Tio minuter senare kom nästa Blåvittmål efter att Amin Affane skruvat in en frispark på läckert manér. Svagt agerande av muren dock då en av kineserna duckade för bollen… Kort efter reducerade Miezhou Meixian efter ett något oklart agerande av Pontus Dahlberg vid ett inlägg och brassen Muriqui styrde mer eller mindre in bollen omedvetet i mål. Erlingmark och Affane sedan nära att öka på ledningen före halvtidsvilan.

Din bild av andra halvlek?

– Enormt många byten sista 45 minuterna vilket sabbade rytmen. IFK Göteborg rullade in trean efter knappa timmen spelad och precis som vid 1-0-målet var Ingebrigtsen och Omarsson inblandade. Den förstnämnde frispelade Omarsson som i sin tur osjälviskt passade fram inhopparen Billy Nordström som enkelt kunde rulla in 3-1. Därefter var matchen avgjord och kort efter målet visades dessutom Muriqui ut.

Mikael Ingebrigtsen gjorde debut. Hur såg han ut?

– Mycket lovande. Låg bakom såväl 1-0 som 3-1 och i Tromsö har han varit en stor poängspelare, något han verkar kunna bli i Blåvitt också. Spännande lirare som hittade ett fint samspel med Omarsson direkt.

Vilka andra imponerade?

– Elias Mar Omarsson gjorde själv 1-0 och spelade fram till 3-1. Som ovan nämndes fint samarbete med Ingebrigtsen och det verkar som att islänningen trivs bra i nya tränaren Poya Asbaghis offensiva spelmodell. Plus också för Amin Affane som var nära att skruva in sin andra frispark i slutet av första halvlek, men stolpens utsida var i vägen. Vilket uppsving mittfältaren fått sedan flytten från AIK och han ser ut att kunna blomma ordentligt i Blåvitt!

Frågetecknet?

– Det ska bli intressant att se vilka tre försvarare som får chansen i Svenska cupen-premiären nästa helg. Carl Starfelt, Kristopher da Graca och David Boo Wiklander startade i dag, men jag skulle gissa att det blir Starfelt ihop med André Calisir och Sebastian Eriksson som startar premiären. Kul att fem så duktiga spelare slåss om tre platser och känslan är att det kan ske rockader där om det inte fungerar. Spännande!