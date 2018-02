BRADENTON. Johan Dahlin är en av de som det skinit mest om under Malmö FF:s läger i Florida. Hans spex där han satte koner som öron snappades upp av en kreativ själ på Twitter och vips var MFF-keepern en del av det populära barnprogrammet Teletubbies line up.

– All PR är bra PR, säger Dahlin till FotbollDirekt.se när han får se bilden.

