BRADENTON. Samuel Adrian, 19, Felix Konstandeliasz, 18 och Laorent Shabani, 19, fick alla knappa halvtimmen i Malmö FF:s första träningsmatch under Florida-lägret. Och MFF:s framtid fick fina betyg efter matchen.

– De är unga, talangfulla, spelare som behöver seniorfotboll och matcher på denna nivån. Detta är perfekt för dem, säger Markus Rosenberg till FotbollDirekt.se.

Med 25 minuter kvar av 1-0-segern mot New England Revolution bytte Magnus Pehrsson in en hel drös unga spelare. Lärlingarna

Samuel Adrian, Felix Konstandeliasz och Laorent Shabani kom in tillsammans med Bonke Innocent på mittfältet. Efteråt fick de beröm av anfallsparet Markus Rosenberg och Carlos Strandberg.

– Vi ser dem varje dag. De är unga, talangfulla, spelare som behöver seniorfotboll och matcher på denna nivån. Detta är perfekt för dem, att komma in och känna på att det är lite annorlunda, lite mer fysiskt och du måste kunna använda din kropp, säger Rosenberg.

Strandberg fyller i:

– Vi roterade en hel del och jag tycker att alla de som kom in gjorde det riktigt bra. De tog för sig, vågade dribbla, utmana, skjuta och allt. De presterade helt klart riktigt bra, säger Strandberg.

Även tränaren Magnus Pehrsson var nöjd med de unga spelarnas insats och passade även på att ge en extra skopa beröm till Bonke Innocent, som hittills haft det tufft sedan han kom till klubben.

– Om jag tittar på alla våra unga som kom in, som har minst erfarenhet, tycker jag att man kan säga att alla de går in och gör ett stabilt och bra intryck, de gör bra saker. Det tycker jag rakt igenom. Men även Bonke också, även om han inte är en av våra lärlingar. Han är en ung spelare som haft lite speltid hos oss men agerar väldigt stabilt.