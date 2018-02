BRADENTON. New England Revolution gick in brutalt i några tacklingar. Men Malmö FF-spelarna stod upp bra och kom undan utan några skador i 1-0-vinsten under första träningsmatchen i Florida.

– Den på Sören (Rieks) är rött, och det blir inte ens frispark. Man får nästan komma in och tackla hur man vill så länge man tar bollen. Så får man en sula i huvudet så är det ändå okej, säger Rosenberg till FotbollDirekt om domarnivån i USA.

Carlos Strandberg blev enda målskytt när Malmö FF besegrade New England Revolution i går med 1-0. Kaptenen Markus Rosenberg var nöjd efter matchen. Både med resultatet och att alla spelare undvek skador.

– Det var en bra värdemätare, ett lag med högt tempo som smäller på ordentligt. Första kvarten gör de av med nästan all energi känns det som. Det blir ju som det blir då, en ganska jämn match men de sista 75 tycker jag ändå att vi spelar ut dem och vi bestämmer tempot, gör målen och skapar chanserna. Man ser extremt mycket på dem att det är full fart från början och de dippar ju längre matchen går och vi blir bättre och bättre på grund av det också.

Hade ni snackat om det innan så ni var förbereda på det?

– Ja, vi visste det, vi hade sett förra matchen och även andra gånger vi varit här så är det så amerikanska lag spelar, de har inget mellanting. Det ser man på intensiteten i första kontra andra. Det small rätt rejält i första och inte så mycket i andra.

Det var lite småläskiga situationer där ett tag?

– Ja, det var lite för hårt kanske just för en träningsmatch. Vi är glada att ingen blev skadad, det kunde blivit betydligt värre.

Hur tror du att ett lag som New England Revolution hade klarat sig i allsvenskan?

– Det är svårt. Det är en fotboll som man inte är så van vid. De hade nog åkt på två röda och sju gula eller så i den här matchen, då hade de inte haft så mycket spelare kvar efter 70 minuter. Här tillåter ju domaren….alltså, den på Sören (Rieks) är rött, och det blir inte ens frispark. Man får nästan komma in och tackla hur man vill så länge man tar bollen. Så får man en sula i huvudet så är det ändå okej.

Hur är känslan på planen när det blir så?

– Man kör bara. Jag blir mer levande ju, på så sätt får man ut ännu mer av matchen när det är sånt tempo jämfört med när det ibland kan bli lite lojt på träningsmatcher. Det tänder mig.