Häcken besegrade Astana med 2-0 under söndagseftermiddagen. FD:s utsände i Dubai, Casper Nordqvist, ger nedan sina intryck från matchen. FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER HÄCKEN - ASTANA 2-0 Din bild av första halvlek? - Häcken to

Igår 23:20

Malmö FF vann träningsmatchen mot New England med 1-0 efter mål av Carlos Strandberg men den stora snackisen efteråt var de brutala satsningarna av New England-spelarna. - Så som de gick in i vissa dueller är inte ok. I en vanlig match hade de