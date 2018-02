BRADENTON. Malmö FF besegrade New England Revolution med 1-0 efter mål av Carlos Strandberg. Strandberg var också en av fyra spelare som kammade hem högst betyg i FotbollDirekts spelarbetyg.

Fredrik Andersson – 3

Gjorde ett par fina räddning (en suverän i slutet) och var överlag stabil.

Andreas Vindheim – 2 (ut 46)

Godkänd men är lite för ”rädd” och inte så initiativrik när lägen dyker upp.

Rasmus Bengtsson – 3 (ut 65)

Stabil hemåt och uppe på ett par hörnor där bättre tajming hade resulterat i mål.

Franz Brorsson – 3

Precis som mittbackskollega Bengtsson höll han ställningarna i mittförsvaret.

Behrang Safari – 2 (ut 46)

Borde nog fått en straff mot sig i första halvlek men klarade sig.

Sören Rieks – 2 (ut 65)

Några nästanlägen som han sprang sig till men kom inte till några heta avslut.

Oscar Lewicki – 2 (ut 65)

Vinner boll, smäller på, markerar närvaro och gör ett helt ok dagsverke.

Fouad Bachirou – 2 (ut 65)

Spelar lite väl krångligt ibland men när de små marginalerna lyckas är det en nyckel i MFF-spelet.

Mattias Svanberg – 3 (ut 65)

Fick chansen ute till vänster och var ganska så företagsam. Ett par bra aktioner som skapade lägen.

Markus Rosenberg – 2 (ut 46)

Smart som alltid och med klass i ett par få aktioner. En försäsongsprestation där han valde sina lägen att ta i.

Carlos Strandberg – 3

Bröstade upp sig när spelet blev tufft och brände läge på läge. Men blev matchvinnare och därav trean.

———

Eric Larsson – 2 (in 46)

Var ganska blek men gjorde sitt jobb. Varken till eller från, varken bu eller bä.

Egon Binaku – 2 (in 46)

Copy paste på Eric Larssons betyg.

Alexander Jeremejeff – 3 (in 46)

Höll i från, assisterade till målet och bidrog en del i anfallsspelet.

Samuel Adrian (in 65) Spelade för kort tid för betyg

Lasse Nielsen (in 65) Spelade för kort tid för betyg

Binke Innocent (in 65) Spelade för kort tid för betyg

Felix Kontandeliasz (in 65) Spelade för kort tid för betyg

Laourent Shabani (in 65) Spelade för kort tid för betyg