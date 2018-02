Malmö FF vann träningsmatchen mot New England med 1-0 efter mål av Carlos Strandberg men den stora snackisen efteråt var de brutala satsningarna av New England-spelarna.

– Så som de gick in i vissa dueller är inte ok. I en vanlig match hade det varit gult eller rött, säger målskytten Strandberg.

MFF har tidigare mött danska Fremad Amager och estländska Flora i mer klassiska aningen avslagna träningsmatcher. Idag mötte de New England i Bradenton i Florida och det blev en betydligt mer fysisk match. Redan under den första kvarten hade den franske mittbacken Claude Dielna delat ut två hänsynslösa tacklingar på Sören Rieks.

– Det var på gränsen. Det är onödigt när det är försäsong och träningsmatch. Så som de gick in i vissa dueller är inte ok. I en vanlig match hade det varit gult eller rött. Men fotboll är så och det gäller att vara med på allt, säger Carlos Strandberg.

Lagkapten Markus Rosenberg håller med.

– Det var lite för hårt för att vara en träningsmatch. Vi är glada att ingen blev skadad för det kunde blivit betydligt värre, säger Rosenberg.

De båda anfallarna startade tillsammans i anfallet och bortsett från den första intensiva kvarten så tycker Rosenberg att Malmö var det bättre laget.

– Det var en bra värdemätare. De gör av med nästan all energi första kvarten och då blir det som det blir, en ganska jämn match. Sista 75 tycker jag vi spelar ut dem och bestämmer tempot. De kör full fart från början och det dippar ju längre matchen går. Det small rätt rejält i första och inte så mycket i andra, säger kaptenen.