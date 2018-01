FOTBOLLDIREKT I SAMARBETE MED SVENSKA FANS

I dag sista dagen av transferfönstret i de allra flesta europeiska ligor. Här hemma ser Saman Ghoddos ut att stanna – Östersund vill sälja honom dyrare i sommar. Samtidigt är Chelsea och Arsenal på väg att genomföra en känslig affär.

Svenska Fans redaktion bevakar löpande utvecklingen under den sista dagen av januari-fönstret. Än så länge har ingenting hänt här hemma.

Däremot slår Sport-Expressen fast att Saman Ghoddos inte ser ut att komma loss från ÖFK. Celta Vigo ska ha erbjudit 55-60 miljoner – utan att blidka den allsvenska klubben.

I en annan del av världen – på en scen av helt andra mått än allsvenskan så ser Arsenal ut att släppa i från sig Olivier Giroud – till Chelsea!

Övergångssumman ser ut att handla om cirka 170-180 miljoner. Giroud på bilden när han anländer till Chelseas högkvarter i Cobham, Surrey. Den smygtagna bilden är publicerad strax efter lunchtid i dag.

I övrigt så kommer nya rapporter om svenske supertalangen. Han lämnar West Ham. Svenska Fans rapporterar om nya klubben.

Agenten Patrik Mörk signalerar nu i eftermiddag med en bild av en spelare på sitt eget Twitter att en övergång till en allsvensk toppklubb kan vara nära. Vem spelaren är framgår emellertid inte.

A very interesting player is soon landing to begin a visit at a top Swedish club. Some kind of price to whom who can guess who it is… pic.twitter.com/jQgsDgqzwt

— Patrick Mörk (@AgentMork) 31 januari 2018