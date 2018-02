Watford blir Pontus Dahlbergs, 19, nya klubb. IFK Göteborg uppges få 35 miljoner kronor för affären och målvaktsstjärnan stannar dessutom kvar i Blåvitt under våren.

– Det är naturligtvis kul för Pontus, säger sportchefen Mats Gren till klubbens hemsida.

Dahlberg, som slog igenom med dunder och brak förra säsongen, har signerat ett kontrakt på 5,5 år med Watford. Han ansluter dock inte till England förrän till sommaren.

– Det är naturligtvis kul för Pontus. Dessutom bra för oss att få behålla honom under en halv allsvensk säsong. Vi lånar honom helt enkelt över våren, säger Blåvitts sportchef Mats Gren till klubbens hemsida.

19-åringen uppges kosta 35 miljoner kronor, enligt Expressen. Med det blir Dahlberg den dyraste målvaktsförsäljningen någonsin från Sverige. Tvåa på listan är Mattias Asper som såldes för 20 miljoner kronor från AIK till Real Sociedad år 2000.

👐 | Promising Sweden Under-21 keeper Pontus Dahlberg has signed for #watfordfc on a five-and-a-half-year deal.

The 19-year-old will return to IFK Göteborg on loan for the rest of this season.

More here ⤵️https://t.co/LiRd35usYJ pic.twitter.com/7bSBGxoXwn

— Watford FC (@WatfordFC) 31 januari 2018