Foto: Bildbyrån

Efter värvningen av Ferhad Ayaz i går har nu Dalkurd presenterat ännu ett förvärv. Younes Bnou Marzouk från schweiziska Lugano lånas in under 2018 års säsong.

Dalkurd har rustat starkt inför debuten i allsvenskan. Målvakten Abdülaziz Demircan från turkiska Konyaspor och bosniske vänsterbacken Irfan Jasarevic har sedan tidigare hämtats in och så har ny tränare i form av Azrudin Valentic från Brommapojkarna tillkommit.

I går blev det dessutom klart att Ferhad Ayaz från Örebro skrivit på för klubben. Men Dalkurd är inte klara där. I dag presenterades Younes Bnou Marzouk från Lugano på lån över 2018 års säsong. 21-åriga anfallaren har svarat för ett mål på elva ligamatcher denna säsong i den schweiziska ligan.

– Han är en mycket talangfull anfallare som passar in i den profil som vi sökte. Vi fick en möjlighet att låna in honom och såg det som en väldigt bra lösning att få in en bra fotbollsspelare. Det ska bli väldigt intressant att se honom i Dalkurd, säger sportchefen Adil Kizil till klubbens hemsida.