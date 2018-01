Simon Marklund gjorde allsvensk debut 2015 och har de två senaste åren spelat superettan för Åtvidaberg. I höstas åkte klubben ur serien men 18-åringen har nu fått en stor möjlighet på ett personligt plan.

Enligt Norrbottens-Kuriren kommer den unge talangen, som spelat 45 matcher i superettan, att åka på ett provspel hos Blackburn Rovers.

Den klassiska klubben slåss i toppen av League One och har bjudit in yttermittfältaren under tio dagars tid.

Pojklandslagsmannen Marklund reser till England på söndag.