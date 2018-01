Tidigare under måndagen rapporterades det flitigt om att Erdal Rakips låneavtal med Crystal Palace skulle stoppas, men så blev det inte. Premier League-klubben har nu presenterat 21-åringen.

Under helgen uppgavs den nyblivna Benfica-spelaren Erdal Rakip vara klar på lån till Crystal Palace under våren. Tidigare under måndagen rapporterades det dock flitigt om att affären inte skulle bli av, detta då portugisiska A Bola skrivit att skadade kroaten Filip Krovinovic frånvaro resten av säsongen skulle innebära spel i Benfica för Rakip även under våren.

Men det påstådda sista minuten-rycket från den portugisiska jätten hjälpte föga. Klockan 14.30 twittrade Crystal Palace ut att Erdal Rakip nu är klar på lån resten av säsongen med hashtagen ”VälkommenErdal”.

Erdal Rakip är fostrad i Malmö FF och under sina fem säsonger i a-laget hann 21-åringen med fyra SM-guld och två gruppspel i Champions League. Mittfältaren är bofast i det svenska U21-landslaget.