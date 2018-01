Foto: Bildbyrån

Djurgården skulle under måndagen möta Ajax Cape Town på lägret nere i Sydafrika, men vattenbrist i landet har gjort att planerna inte är i tillräckligt bra skick. Nu meddelar dock Stockholmslaget att matchen spelas på onsdag.

För snart en vecka sedan anlände Djurgården till värmen i Sydafrika på ett nästan två veckors långt träningsläger.

Det råder dock stor vattenbrist i landet för tillfället och därför har gräsplanerna inte varit i toppskick. Under måndagen skulle Djurgården möta Ajax Cape Town, men matchen ställdes in just på grund av undermåligt underlag.

Nu meddelar dock Djurgården att matchen mot Ajax Cape Town blir av. Nu på onsdag 16.00 svensk tid kickar drabbningen igång.

LÄS: SKOLAS OM EFTER DJURGÅRDEN

– Vi kommer inte att kunna sända matchen live men vi siktar på att filma den och ska göra allt vad vi kan för att våra många intresserade supportrar ska få så mycket bra information i skrift och framför allt i rörlig bild som det går, säger Henrik Berggren (vd) till dif.se och berättar belåtet om lägret i Kapstaden.

– Vi har det väldigt bra här. Alla är oerhört vänliga och det finns möjlighet att bygga laget med mycket aktiviteter vid sidan av fotbollen som vi kan genomföra tillsammans, sådant är viktigt under den här delen av säsongen. Vi är självklart främst här för att träna och spela fotboll men det skadar aldrig att lära sig saker när man är på plats här i Sydafrika och det bygger som sagt en stark gemenskap.