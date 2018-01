Den allsvenska tränarkarusellen har varit hetare än någonsin inför säsongen 2018. Mitt i stormens öga var en av allsvenskans mest spännande tränare. I en lång intervju med FD berättar Jimmy Thelin om klubbytet, känslorna för J-Södra, förväntningarna som finns på att Elfsborg återigen ska utmana storklubbarna och att få in Stefan Ishizaki till laget.

– Han är en fantastisk spelare både på och utanför planen som kommer att bli mycket viktig i lagbyggandet, säger Thelin till FotbollDirekt.se.



Jimmy Thelin har precis avslutat sin första träning som ny manager för Elfsborg.

Är det här ett steg upp för dig?

– Ja, det får man säga, man tar alltid ett nytt steg när man byter miljö. Även om Jönköpings Södra har tagit fantastiskt stora kliv på bara några år så har Elfsborg en annan historia de sista 15-20 åren. Föreningen har kommit långt och det finns något som är inbyggt i väggarna här efter guldåren och spel i Europa. Nu har man haft en tuffare period, men det är en stabil klubb som har ambitioner och vilja att utmana storklubbarna, säger Jimmy Thelin till FotbollDirekt.se.

Samtidigt som Jönköpings Södra slogs för det allsvenska kontraktet ryktades Thelin vara på väg både till IFK Göteborg och Elfsborg. Efter kvalförlusten mot Trelleborg konkretiserades flytten till Borås och gulsvart.

– Jag hade hela tiden en bra relation med J-Södra i den här frågan och jag tycker att de skötte det oerhört bra. Ibland kommer man till lägen där man på något sätt behöver utvecklas. Jag ville utvecklas i en annan miljö och samtidigt lära mig av Elfsborgs sätt att arbeta som klubb. Den dialog som fördes mellan klubbarna gjorde det möjligt för mig att ta chansen.

39-åringen har hunnit bekanta sig både med spelare och ledare, där han redan nu hunnit få starka intryck i sin nya roll.

– Elfsborg är en väldigt fin förening och det är en stor ära att ta ansvar för utvecklingen av det här laget, men vi behöver också alla våra ledare, spelare och fans. Man kan inte göra allt själv.

Enligt våra uppgifter var IFK Göteborg väldigt intresserade av dig, men du valde att tacka nej?

– Jag kommenterar aldrig spekulationer. Nu är jag manager för Elfsborg och då är det Elfsborg som gäller till hundra procent.

Men var det inte jobbigt att få så mycket frågor under den viktiga perioden med J-Södra?

– Det är en helt normal situation i vårt yrke som både tränare och spelare ska vara förberedda att hantera. Jag tyckte att jag visade ganska tydligt att jag inte påverkades med mina korta svar. Man kan inte styra media utan bara fokusera på sin uppgift.

Hur ser du på att ta över en klubb som vunnit två SM-guld de senaste elva åren, gjort ett par sämre år och strävar uppåt igen. Känner du större press av att leda Elfsborg än J-Södra där kraven snarare var att klara kontraktet?

– Press kommer alltid att finnas i en sport där resultat räknas. Samtidigt mäts framgång på olika sätt. För vissa klubbar är det en framgång att komma tolva och för andra klubbar är det inte någon framgång att sluta åtta. Det som skiljer klubbarna åt är ju som sagt historiken av att vinna. Tillsammans med Elfsborg ska vi ta det steg för steg för varje år som går.

I Jimmy Thelin har Elfsborg rekryterat en av svensk fotbolls mest spännande namn, som hamnar i samma kategori som Olof Mellberg, Poya Asbaghi, Andreas Brännström, Axel Kjäll, Joel Cedergren och Kim Bergstrand. Det råder ingen tvekan om att Thelin är tacksam för att han fick chansen i Jönköping och att det inte var helt lätt att lämna sin tjänst där.

– Ett avslut kommer alltid att kännas i hjärtat. Så är det alltid när man byggt starka band med människor. Jag är glad att jag lämnade J-Södra på ett respektfullt sätt. Sedan är det klart att det blir känslomässigt när man träffat kollegor och spelare varje dag i fyra års tid.

Hur vill du minnas din tid i J-Södra?

– Jag minns den som väldigt utvecklande där jag byggde starka relationer med många människor. Det är få förunnat att få ta över hemstadens klubb 2014 i superettan och få vara med på resan till allsvenskan. Jag är oerhört tacksam att de gav mig chansen att axla det förtroendet. Samtidigt gäller det att jag lägger den tiden bakom mig och går in med samma stora hjärta hos min nya arbetsgivare. Jag känner mig oerhört välkommen i Elfsborg och ser fram emot säsongsstarten.

Tränarkarriären inleddes så sent som 2005 när Thelin, tillsammans med sin ena bror, startade upp klubben FC Ljungarum i division 6.

– Jag har alltid varit intresserad av tränarrollen utifrån mina egna erfarenheter. Hur man tänker kring fotboll, i stället för att säga att andra gör fel, göra det på sitt eget sätt. Det jag gillar med sporten är att man kan träna och spela matcher på helt olika sätt och ändå vinna fotbollsmatcher. Någonstans är dock grundfundamentet relationer med människor. Motgångar kommer man alltid att ha i fotboll, men då gäller det att ha befäst en stark idé och ha starka relationer för att komma ur det tillsammans.

I Ljungarum fick Thelin experimentera sina idéer och resultaten lät inte vänta på sig.

– Där fanns ingen tradition att ta hänsyn till utan jag kunde fritt bestämma spelmodell och träningsmodell. Mycket var nytt för spelarna som var väldigt nyfikna. Det var en intressant och spännande resa som slutade när vi låg i division 4 och J-Södra hörde av sig.

Thelin ville finna och utveckla sin egen fotbollsmetodik och blev klar med sin PRO-licens 2016.

– Utbildning är väldigt bra, men jag ville inte hamna i en mall där jag formades av andra allt för mycket. Trender inom fotbollen går oftast i cykler. Skillnaden numera är att allt är moderniserat och kvaliteten hela tiden höjs.

Efter tre år som ansvarig för U19 och U21-laget fick Jimmy Thelin chansen att ta över a-laget i superettan 2014. Där byggde han upp ett hårt arbetande lag som genom en tydlig spelidé och ett starkt kollektiv lyckades ta sig upp i allsvenskan två år senare. Nu siktar Thelin på att utveckla Elfsborg i samma riktning.

Vad har Elfsborg satt för krav på dig i din managerroll?

– Det vi pratat mycket om är att bygga en stark identitet och få fansen till arenan. Vi ska bli starkare och starkare för varje år och utmana de stora klubbarna i allsvenskan. Vi har en härlig utmaning framför oss att bli klubben som utmanar i toppen igen.

Elfsborg har gjort sig känt för snabb fotboll längs (konst)gräset. Är det en possessionbaserad fotboll ni ska spela i år?

– Klubben har anställt mig för att de har sett något som passar i Elfsborg. För mig är det viktigt att det är ett kollektiv som anfaller och att alla ger allt i försvaret. Det är grunden. Sedan kommer vi förändra en del beroende på motstånd och vilka som spelar. Vi ska inte fastna i att bara prata possession och missa vår kollektiva identitet. Grunden är att våra supportrar känner att vi visar passion och vill komma och titta på Elfsborg för att vi ger allt för fansen i varje match.

Elfsborgs akademi har gjort goda resultat de senaste åren och varit bland Sveriges bästa 16-19-åringar i flera år. Hur ser klubben på talangförsörjningen i a-laget?

– Elfsborg har satsat mycket pengar på akademin och det har gett resultat. Det är viktigt för stadens och lagets identitet. Samtidigt har ålder ingen betydelse i fotboll utan det är kvalitet och ambition som är avgörande.

Som manager, hur stort inflytande har du över rekryteringar?

– Det är en dialog mellan mig, Stefan (Andreasson, klubbchef) och styrelsen. De sitter på den slutliga bestämmanderätten och jag är nöjd med det inflytande jag har i frågan.

Efter säsongen blev det klart att AIK-profilen Stefan Ishizaki vänder tillbaka till Borås. En värvning som Thelin är väldigt nöjd över.

– Han är en fantastisk spelare både på och utanför planen som kommer att bli mycket viktig i lagbyggandet. Trots sin ålder håller han fortfarande väldigt hög kvalitet och strävar att bli bättre.

Hur många spelare ska ni värva framöver?

– Just nu håller vi på att lära känna spelarna. Vi har 23+3 vad gäller numerären. Där är vi just nu och det är fullt fokus på dem som är här. Sedan vet man aldrig vad som händer under fönstrets gång.

Vad har du själv för ambitioner som tränare, skulle du vilja ta över en ännu större klubb i framtiden?

– Min målsättning är bara att jobba, jobba, och jobba stenhårt i nuet. Vad som händer i framtiden är inte intressant. Nu är jag manager för Elfsborg och kommer jobba stenhårt för klubben i tre år som mitt kontrakt gäller. Sedan får vi se.

Kvar i J-Södra spelar Jimmy Thelins bror Tommy, men det verkar inte som att en värvning är på gång till Elfsborg.

– Han önskade mig lycka till och tyckte att det var en spännande utmaning för mig. Kontrakt med Elfsborg? Nej, det är nog inget han går runt och tänker på (skratt). Han har nog fullt fokus på J-Södra och kommer att vara en fantastiskt stor och viktig kugge för Jönköping den här säsongen, avslutar Jimmy Thelin.

Namn: Jimmy Thelin

Ålder: 39 år

Född: Jönköping

Bor: Borås

Familj: Fru och två barn

Tränarkarriär: FC Ljungarum (div 4-6), J-Södra akademi, J-Södra, Elfsborg

Favoritlag: Fastnade för Liverpool som liten och den känslan har väl suttit kvar litegrann.

Gör en ledig dag: Umgås med familjen, fru och två barn. Det ger mig mycket lugn och energi.

Bästa spelare du tränat: Pass på den frågan.

Bästa lag du mött: MFF har alltid varit starka. Östersund har också varit intressanta att möta.

Vilken position slutar Elfsborg på 2018: Med intressant spel och härlig entusiasm på läktarna.