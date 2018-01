Foto: Bildbyrån

Besard Sabovic slet av korsbandet under U19-EM i Georgien i somras. Trots att det nu gått ett halvår sedan dess räknar inte Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel med mittfältaren på länge.

– I bästa fall är han tillbaka efter sommaren, säger Özcan till FotbollDirekt.se.

Det kryllar inte av innermittfältare i Djurgården för stunden. Efter att Kim Källström tackat för sig finns bara Kevin Walker, Jesper Karlström, Marcus Hansson och nyförvärvet Hampus Finndell att tillgå.

Tränaren Özcan Melkemichel har tidigare berättat att han vill få in en innermittfältare. Som sparkapital finns dock Besard Sabovic, som under en kort period våren 2016 slog sig in i dåvarande tränaren Pelle Olssons startelva.

Sabovic tackade för förtroendet genom att göra mål borta mot IFK Göteborg och han fick även starta derbyt borta mot AIK.

Det blev sju allsvenska framträdanden 2016 och med Kim Källströms intåg i klubben valde Djurgården att låna ut talangen till moderklubben Brommapojkarna. Men det blev inte så pass mycket speltid i BP som Sabovic hoppats på och under U19-EM i Georgien i somras slet innermittfältaren av korsbandet.

Det har nu gått ett halvår sedan dess, men de som hoppas att Sabovic är tillbaka till den allsvenska premiären kan tänka om.

– Besard är korsbandsopererad och är i bästa fall tillbaka efter sommaren, säger tränaren Özcan Melkemichel till FotbollDirekt.se.

Tar det så lång tid? Det var ju ändå i somras det hände?

– Ja, men vi har ju sett på Haris (Radetinac) och andra som haft korsbandsskador… Visst, man kan vara optimist, men sedan ska de ju få tid på sig att komma igång så det tar längre tid. Besard är dock en jätteduktig spelare och en ung kille som på sikt kan bli viktig för Djurgården.

En annan lite bortglömd spelare som var utlånad från Djurgården i fjol är sydafrikanen Mihlali Mayambela som svarade för sju mål och tre assist i Degerfors 2017.

Djurgården reser nu till just Sydafrika på träningsläger där Mayambela tillsammans med afrikanerna Tino Kadewere, Edward Chilufya och Aliou Badji möter upp. Det är inte helt klart vad som kommer hända med 21-åriga Mayambela.

– Han ska vara med på lägret och köra försäsongen med oss, kanske även cupen. Sedan får vi ta ett beslut efter det.

