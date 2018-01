Foto: Bildbyrån

Det är länge sedan AIK vann SM-guld nu (2009) och det är väl egentligen ett tag sedan man var riktigt, riktigt nära poängmässigt. Många säsonger har ”tagit slut” redan i maj eller juni på grund av svag första del av säsongen. Nu rustar man för att vara med från omgång ett.

Sportchefen Björn Wesström sa det bäst själv i samband med lagets första träning på Skytteholms IP:

”Vi ska ikapp de ljusblåa jävlarna”.

Han syftar givetvis på de regerande svenska mästarna, Malmö FF.

***

MFF bygger om sin trupp en del och kommer återigen att vara väldigt starka och antagligen just det lag ”alla” kommer att jaga. Vi ska inte glömma de andra lagen, men fokuserar på AIK här.

***

Försäljningen av Alexander Isak till Borussia Dortmund gav AIK:s ekonomi och köpkraft en rejäl skjuts uppåt. Under 2017 valde AIK att, relativt sett, inte gå All in. Jag säger inte att man gör det nu heller, men nog är känslan att man verkligen tänker se till att ha en spelartrupp som kommer att vara stark, både när det gäller spets och bredd. Smakar det så kostar det, det är inga nyheter för någon.

***

Målvakten Budimir Janosevic (Brommapojkarna), försvararen Robert Lundström (Vålerenga), mittfältaren Enoch Kofi Adu (senast i turkiska Akhisar Belediyespor) och anfallaren Stefan Silva (Palermo) är redan på plats, alla redo att ta plats och lyfta AIK. Janosevic och Lundström kanske främst som ”back-ups”. Lundströms roll lär hänga väldigt mycket på hur tillfrisknandet för Daniel Sundgren går och Janosevic finns där om Oscar Linnèr darrar.

Stefan Silva känns som en väldigt bra värvning som spelmässigt passar väl in med både Henok Goitom och Nicolas Stefanelli. Silva kommer från en sejour i italienska Palermo som inte blev fotbollsmässigt lyckad. Det lär vara en spel- och revanschsugen Silva vilket gynnar AIK stort här.

Det talas dessutom ganska flitigt om norrmannen Tarik Elyounoussi, 29, från Olympiakos. Det är en erfaren spelare som utan tvivel borde kunna tillföra AIK:s mittfält en hel del, tillsammans med de redan befintliga. Norrmannen är en kreativ och i första hand offensiv spelare, antagligen tänkt som den offensivaste länken på AIK:s centrala mittfält.

Det är inte undra på att Rikard Norling öser beröm över sportchef Wesström. Just nu spelar de två tillsammans på AIK:s mittfält och styr spelet fläckfritt. NI fattar vad jag menar.

***

AIK nämns i princip varje år som tänkbar guldkandidat och de senaste årens tabeller visar ju på en extrem jämnhet, något som få andra lag kan visa upp. Tabellplaceringen de senaste fem åren har aldrig varit sämre än trea. Norrköping, Elfsborg och Östersund lär finnas med i dessa tips inför 2018. Kanske även ett till vissa delar nytt IFK Göteborg kan ses som outsider även om jag personligen i dagsläget inte tror att de är redo för topp 3 denna säsong.

***

Om det ska spekuleras lite mer om AIK:s bygge är det ju säkerligen så att namn som Alexander Milosevic och Nabil Bahoui finns i något anteckningsblock hos AIK-folk med befogenheter att göra affärer. Kanske, kanske inte. Jag skulle i alla fall inte bli överraskad om minst en av dessa presenteras innan den allsvenska premiären. Det skulle i så fall bara understryka det jag redan har sagt här: AIK tänker ge sig själva en riktigt bra möjlighet att på riktigt utmana om SM-guld och nog har man redan visat att man menar allvar.

