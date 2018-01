Foto: Bildbyrån

Rasmus Lindkvist blev extremt hyllad under hösten i AIK efter att han värvats in från Vålerenga. Nu är det vänstervingen som berömmer de nya vinterförvärven.

– Vi verkar göra en stor satsning i år och hoppas på guld, säger 27-åringen till Expressen.

Efter att lånet av Stipe Vrdoljak visat sig helt misslyckat tog AIK i somras in Rasmus Lindkvist som ny vänstervinge i tränaren Rikard Norlings 3-5-2-system.

Succén blev omedelbar. Med Lindkvist, som under flera år var en vass poängspelare i Vålerenga, fick AIK nu en helt annan dimension i sitt spel.

Fyra mål och två assist på 16 matcher i AIK-tröjan blev det den gångna säsongen och så sent som i torsdags startade han för Sverige mot Danmark på januariturnén i Abu Dhabi.

– Skönt att ha debuten avklarad och det var kul att spela. Det är tidigt i januari ännu så formen är väl inte helt på topp, men jag är nöjd. Jag kunde tyvärr inte träna på en månad efter säsongen så jag är extremt nöjd med det här lägret, säger Lindkvist till Expressen och berättar vidare:

– Jag hade problem med min andning. Jag kunde inte ens ta en promenad utan att bli andfådd. Så jag slet i en månads tid och kunde bara träna i två veckors tid innan jag kom hit så jag tycker att jag har gjort det bra.

Expressen: Kom läkarna fram till vad det var du hade drabbats av?

– Det gjorde massa tester och undersökningar men som tur är hittade det inget allvarligt. Nu är allt bra och jag känner mig i fin form så sätt.

I somras var det Lindkvist som hyllades som en sensation. Under vintern har AIK hämtat in tidigare MFF-stjärnan Enoch Kofi Adu, BP-keepern Budimir Janošević, Lindkvists gamla lagkamrat från Vålerenga Robert Lundström och Stefan Silva som nyligen bröt med Palermo. Dessutom får Ahmed Yasin nästan ses som ett nyförvärv, irakiska landslagsmannen som gjorde succé som utlånad till Häcken under sensommaren och hösten.

– Jag har spelat både med Stefan Silva och Robert Lundström innan och det är två väldigt bra spelare. Adu har jag hört om och sett lite grann. En fantastisk spelare det med. Vi verkar göra en stor satsning i år och hoppas på guld, säger Lindkvist till Expressen.

Just Expressen var först att berätta om AIK:s intresse för norske landslagsmannen och förre Hoffenheim och Olympiakos-spelaren Tarik Elyounoussi. I torsdags kunde FotbollDirekt avslöja att 29-åringen är överens med AIK, men att det fortsatt pågår förhandlingar med Olympiakos. Lindkvist hoppas på affär med stjärnmittfältaren då han anser att det är en spelare av yppersta klass.

– Jag bodde i Oslo ett tag och såg några landskamper med honom. Väldigt duktig och löper extremt mycket. Bra med båda fötterna så det är en väldigt bra spelare.

