FD 60 MINUTER. Martin Åslund är en stor AIK-profil. I FotbollDirekts podcast FD 60 Minuter berättar den tidigare spelaren, och numera experten, om kaoset i klubben och varför han för första gången på evigheter inte köpt årskort.

– Ärligt talat, sista två åren har jag taggat ner på att följa, för jag blev så less på allt, säger Åslund i podden.

Under sina sex säsonger i AIK noterades Martin Åslund för närmare hundra allsvenska matcher. Hans pappa Sonny Åslund har tidigare varit vd i klubben och det råder inga tvivel om att Martin är en stor AIK-profil.

Efter degraderingen till superettan 2004 lämnade Åslund AIK för spel i italienska Salernitana och efter ett par år i först danska Viborg och sedan Assyriska i superettan avslutade mittfältaren karriären 2009.

Sedan dess har Åslund växt fram som en av landets mest hyllade fotbollsexperter. Under många år jobbade 41-åringen på TV4, men värvades till Viasat i september 2016.

I FotbollDirekts podcast FD 60 Minuter berättar Åslund om sin resa inom fotbollen, men också om kaoset i AIK. Nyligen tvingades AIK:s vd Mikael Ahlerup lämna sin post och när han skulle tackas av på en restaurang dök oinbjudna gäster upp för att markera sin närvaro.

Detta är ett av många exempel som visar på en maktkamp i AIK och en problematik som klubben enligt Åslund snarast måste få bukt med.

– De här sista fem åren har varit mer extrema än det någonsin har varit. Det är obruten mark. Jag är övertygad om att det blir ordning på ett eller annat sätt i framtiden. Det här är ju en test för föreningsdemokratin, det är helt enkelt så att bryr man sig tillräckligt mycket om AIK så måste man göra någonting åt det också, då kan man inte bara sitta hemma. Eller så får man vara nöjd med som det är. Någonstans där tror jag att det finns tillräckligt många AIK:are som inte är nöjda med hur det är, säger Åslund och fortsätter:

– Vad som är problemet är, och jag lägger ingen vikt nu vid vilka falanger som styr, men att det är falanger som håller på och internt bråkar med varandra och, istället för att driva klubben framåt, skjuter ner varandra åt höger och vänster. När folk får avgå eller avgår av skäl som inte alltid är klara vad det är eller offentligt berättas om vad det är, det är inte hållbart. Och att det finns implicita drivkrafter, det är väldigt negativt.

Det är ingen hemlighet att diskussionen om 51-procentsregeln är en känslig fråga i Sverige. Medan många länders ligor är öppna för att ta in rika ägare som kan styra en fotbollsklubb hur den vill äger alltid medlemmarna i svenska fotbollsklubbar 51 procent av makten. Åslund berättar varför han ändå inte är helt säker på att detta är det bästa för svensk fotboll.

– Jag är övertygad om att tillräckligt många kommer engagera sig och att vi får en balans på det där och det är det yttersta testet för föreningsdemokratin, för om de inte gör det, så tror inte jag på 51-procentsregeln. Anledningen är att det finns två drivkrafter i världen och det är makt/politik och kapital, även om makten också kommer med kapitalet. Och jag är ju en kapitalist i den mån att jag tror att det är lättare att förstå drivkrafterna. Det som gör mig galen med AIK de senaste åren är att, jag vet inte hur ofta jag fick samtal förut av folk som ringde och sa ”han är med den och den är med den och de gör det och nu gör de det”, alltså jag var så jävla trött på det där. När det blir politik så är det väldigt dunkelt vad drivkrafterna är, det tisslas och tasslas och kan man inte få ordning på sånt, jag är ledsen men då tror inte jag på 51-procentsregeln längre. För jag vet åtminstone vad drivkrafterna är när kapitalismen tar över. Jag gillar inte de sidorna fullt ut, absolut inte. Men jag vet vad det är och det finns en transparens i beslut. Och det är det som stör mig allra mest med AIK, säger han och fortsätter:

– Nu tror jag att AIK reder ut det här men jag tycker övriga idrotts-Sverige borde se med en viss skräck på det. För ytterst, vill jag påstå, så är det ett test för föreningsdemokratin. Med det sagt så kommer inte alla andra klubbar fallera bara för att det inte funkar i AIK, men risken finns att det fallerar i andra klubbar och det tycker jag borde vara nog för att många andra ska vara orolig.

Har ditt intresse för AIK påverkats av allt sånt här?

– Jag följer sporten i AIK just nu. Men visst, det har det gjort, jag har inte köpt årskort i år och jag har haft årskort i 30 år eller någonting. Men nu kände jag att det här är nog, och just nu behöver jag ta en paus. Jag ser fortfarande alla matcher jag kan, jag håller på AIK, jag kollar träningar, men mitt intresse blir just sporten. Jag orkar faktiskt inte veta varför Ahlerup fick gå och vad den här listan med saker han inte klarat av är och vilka dispyter som driver Leif Karlsson till att först då besluta sig för att inte gå i pension när han skulle gå i pension och sen då inte få… alltså… och hur det kommer sig att i en klubb där alla andra positioner byts så är det vissa som sitter kvar jämt, vilket på sätt och vis blir en kontinuitet som AIK kanske mår bra av, vad vet jag. Men det är ändå väldigt lustigt att vissa gör det medan vissa inte gör det, alltså det finns så mycket ”fishy” som… jag orkar inte lägga kraft på det.

– Jag är övertygad om att AIK som varumärke och klubb överlever det, för AIK är något mycket större. AIK är när de här falangerna gör positiva saker, när man gör ”fotboll för alla” eller sånt. När man förstår vad drivkraften i en klubb är. Och de flesta gör det bra, men just nu är det för mycket kaos, och det är inte att det är fel personer som styr men just nu är det kaoset som är fokuset och det gillar jag inte. Sen ska det alltid vara en viss mån av kaos, för det mår man bra av, men nu är det för mycket kaos.

– Lyssna på FD 60 Minuter i iTunes