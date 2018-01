Foto: Bildbyrån

I dag presenterades Fouad Bachirou som Malmö FF:s senaste nyförvärv. Förutom Östersundsstjärnan har även Eric Larsson, Arnor Traustason och Egzon Binaku kommit, men trots att mästarna tappat en hel drös med nyckelspelare anser inte FD:s krönikör Magnus Österberg att MFF tappat i slagkraft.

– Jag tycker absolut inte att de har en svagare trupp än i fjol, men däremot är kanske balansen något mer defensiv, konstaterar han.

Efter en lång tids skriverier blev det till sist klart under måndagen att Fouad Bahicoru spelar i Malmö FF kommande fyra år. 27-åringen kom till Östersund 2014 och har i år varit en av de viktigaste spelarna i framförallt Europa League-matcherna.

FotbollDirekt erfar att MFF betalar 7,8 miljoner kronor för att lösa Komorernas landslagsman från Östersund, vilket är något mindre än det som Anders Christiansen uppges ha lämnat Malmö FF för (enligt belgiska uppgifter närmare tio miljoner kronor vid övergången till Gent).

Just Christiansen utsågs till allsvenskans bästa spelare det gångna året, men trots danskens enorma betydelse för MFF tror FD:s krönikör Magnus Österberg att Bachirou kan ersätta dansken på ett bra sätt.

– Det här är ett väldigt bra nyförvärv. Det är inget snack om det. Det här är kanske det närmaste man kan komma Christiansen, i alla fall när det kommer till bollvinnardelen. Sedan tycker jag att Christiansen är mer mobil offensivt än det som Bachirou visat i Östersund.

På nyårsdagen meddelade Malmö FF att de förlängt med Oscar Lewicki. Det innebär att det troligen kommer bli Lewicki och Bachirou som kamperar ihop på mittfältet i år. Att det kan bli för defensivt och icke-kreativt på MFF:s centrala fält är inget som Magnus Österberg oroar sig över.

– Som spelartyper är de i grunden mer defensivt balanserade, men jag kan tänka mig att en av dem får ett lite högre utgångsläge. Ett annat alternativ är att de spelar med yttrar som vandrar inåt i planen eller att de spelar med en mer droppande anfallare. Jag tycker att Bachirou är en väldigt bra rekrytering.

Malmö FF har nu värvat Eric Larsson från Sundsvall, Arnor Traustason från AEK Aten, Ezgon Binaku från Häcken och så nu alltså Foaud Bachirou från Östersund. Tunga namn som håller högsta allsvenska klass.

Samtidigt har en hel drös med nyckelspelare försvunnit från MFF, där de endast fått betalt för Anders Christiansen. Anton Tinnerholm, Magnus Wolff Eikrem, Jo Inge Berget och Erdal Rakip har alla lämnat gratis.

Magnus Wolff Eikrem utsågs till allsvenskans bästa spelare 2016, en utmärkelse som Christiansen alltså vann i i år. Jo Inge Berget och Anton Tinnerholm har varit tongivande i flera år och Erdal Rakip svarade för ett fantastiskt 2017.

Trots tappen ser Magnus Österberg inte Malmö FF som ett svagare lag nu än i fjol.

– Spelarna som lämnat gjorde en hel del poäng, men jag tror även att Eric Larsson kommer bidra med poäng och så även så klart Arnor Traustason. Jag tycker absolut inte att de har en svagare trupp än i fjol, men däremot är kanske balansen något mer defensiv. Det känns heller inte omöjligt att det kommer komma in något ytterligare förvärv, säger Österberg och fortsätter:

– Det är många bra namn ut, men också många bra namn in. Tidigare har det dock inte varit så här stor rotation i MFF och risken finns att det kan ta längre tid att bygga ihop laget, men det är ändå så pass bra spelare som kommit in så det borde inte vara någon större inkörningssträcka. Samtidigt ska man komma ihåg att MFF inte var med i cupen i fjol och hade då längre tid på sig att spela ihop laget. Nu börjar cupen om en dryg månad, men känslan är som sagt att spelarna som värvats in så pass bra att omställningen inte kommer vara något problem.