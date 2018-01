Foto: Bildbyrån

Det blir inga fria byten i division 2 och 3. I stället kommer det i dessa serien vara tillåtet med fem byten, men bara vid tre tillfällen. Det berättar Gerhard Sager, som sitter i förbundets tävlingskommitté, för FotbollDirekt.se och tillägger:

– Däremot räknas inte byten i halvtid som ett av dessa tre tillfällen.

Det blev stort missnöje när det 1 december blev klart att det skulle införas fria byten i division 2 och 3. Därefter har det blivit ett hett ämne i fotbollssverige.

Efter stark kritik är det nu klart att det inte blir några fria byten. Det berättar Gerhard Sager, som sitter i förbundets tävlingskommitté, för FotbollDirekt.se.

– Förbundsstyrelsen föreslog att det ska vara tillåtet med upp till fem byten, det vill säga fem byten i stället för tre. Fortfarande ska det vara sju på bänken, säger Sager och fortsätter:

– Men sedan kom Skåne med ett tilläggsyrkande som fick stort stöd, där det beslutats att begränsa antal gånger under spel till tre. Därför kommer man kunna göra fem byten per lag, men bara vid tre tillfällen under matchens gång. Det innebär att om man vill göra fem byten måste två av dessa vara dubbelbyten. Däremot räknas inte byten i halvtid som ett av dessa tre tillfällen.

Det känns som att många kommer bli glada över detta beslut?

– Ja, många blir glada, men många är också besvikna över detta. Vi har redan fått telefonsamtal om det här.