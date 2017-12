Foto: Bildbyrån

När Andreas Isaksson värvades till Djurgården i augusti förra sommaren lånades publikfavoriten Hampus Nilsson ut till Östersund resten av säsongen. Jämtlandsklubben ville sedan behålla målvakten, men av familjeskäl tvingades Nilsson tacka nej till laget som nu gör succé i Europa League.

– Sambon trivdes inte alls i Östersund och jag vill gärna ha familjen kvar efter karriären, sägen 27-åringen till FotbollDirekt.se.

Inför 2013 års allsvenska säsong värvades Hampus Nilsson till Djurgården. Trots att han framförallt satt på bänken under tiden i Djurgården blev skåningen en stor publikfavorit bland fansen.

Efter att under våren 2016 för första gången under sin tid i Stockholmsklubben fått en del speltid i allsvenskan tappade Nilsson senare återigen sin plats mellan stolparna och när dessutom Andreas Isaksson värvades in i augusti samma år lånades Nilsson ut till Östersund.

Sex allsvenska matcher under hösten blev det för Nilsson i Östersund och vad han inte visste då var att laget ett år senare inte bara skulle ta sig till Europa Leagues gruppspel – utan även kvalificera sig för sextondelsfinal där självaste Arsenal väntar. Förvånad över Jämtlandsklubbens succé är 27-åringen dock inte.

– Nej, inte överhuvudtaget. De har allsvenskans i särklass bästa tränare i Graham Potter. Han vet precis hur han ska utnyttja spelarna till max och han förstår hur en grupp fungerar. Med tanke på sättet som de jobbar däruppe är jag inte ett dugg förvånad. Det var som att man satte sig i skolbänken varje gång i Östersund. Man lärde sig alltid något nytt. Graham är väldigt bra på att förmedla det han vill och nästan lite dumdristigt väljer spelarna att tro på allt han säger, vilket blir väldigt bra i slutändan. Han är väldigt skicklig att få alla att dra åt samma håll, säger Nilsson till FotbollDirekt.se.

Det finns verkligen ingen som har något negativt att säga om Graham Potter. Varför tror du att han valt att stanna i Östersund?

– Jag tror anledningen är att han inte känner sig klar. De har haft som mål att komma ut i Europa och ta sig så långt som möjligt där, samt att även vinna allsvenskan. Han kommer nog inte ge sig förrän han har lyckats med detta.

Hampus Nilsson hade mycket väl kunnat få vara med på Europa League-äventyret i år och då fått slå ut Galatasaray och Paok i kvalet för att sedan i gruppspelets näst sista omgång kvalificera sig till sextondelsfinalen. Målvakten berättar att det var av familjeskäl som han valde att inte stanna i Östersund.

– De ville ha kvar mig och jag trivdes väldigt bra med det fotbollsmässiga där uppe. Samtidigt vill jag gärna ha familjen kvar efter karriären och sambon trivdes inte alls i Östersund så då får man ha respekt för sin bättre hälft. Jag ångrar inte en sekund att jag valde att lämna, även om det hade varit kul att spela i Europa League.

I stället återvände Nilsson till Djurgården, för att kort därpå släppas till Falkenberg som i fjol åkte ur allsvenskan. 27-åringen svarade för ett starkt år i Hallandsklubben som slutade fyra i årets superetta och för Nilsson blev det 29 matcher. Målvakten har ytterligare ett år kvar på kontraktet och han medger att suget efter allsvenskan är stort.

– Jag stänger inga dörrar från något överhuvudtaget. Jag är en tävlingsmänniska och är aldrig nöjd med att spela i näst högsta divisionen. Jag vill definitivt spela i allsvenskan igen. Det är därför jag håller på med det här.

