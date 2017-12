Foto: Bildbyrån

Kim Källström gjorde en kort lånesejour i Arsenal 2014. Något större avtryck gjorde han inte och av tidningen Express pekas han nu ut som Arsene Wengers sämsta värvning – någonsin.

Tidigare i december blev det klart att Kim Källström tackar för sig i Djurgården och som därmed slutar med fotbollen. Mittfältaren är en av de mest framgångsrika svenska fotbollsspelarna under 2000-talet och 35-åringen kan med belåten min se tillbaka på en lång utlandskarriär med spel i Rennes, Lyon, Sparktak Moskva, Arsenal och Grasshopper.

Just sejouren i Arsenal var kort och oväntad. Under januarifönstrets sista dag 2014 lånades Källström in från Spartak Moskva till den engelska storklubben, detta trots att han kom skadad och först kunde debutera 25 mars. Totalt blev det fyra framträdanden i Arsenal-tröjan och det mest minnesvärda var ett mål i straffläggningen mot Wigan i FA Cup-semifinalen.

När tidningen Express nu rankar de sämsta värvningarna någonsin av Arsenals tränare Arsene Wenger kommer Källström på första plats.

Två stora namn som Sol Campbell (andra sejouren i klubben, 2010) och den ryske stjärnan Andrey Arshavin finns också med på listan, men först på tionde respektive elfte plats.