Victor Nilsson Lindelöf har fått mycket beröm för sitt spel i Manchester United på slutet. Men nu sågas han igen – när goal.com ska sammanfatta hösten i Premier League så är ”VNL” med i sämsta elvan.

Victor Nilsson Lindelöf fick en tuff start i Manchester United, med några uppmärksammade misstag redan under försäsongen och det fortsatte inte mycket bättre under inledningen av Premier League.

Men på senare tid har Lindelöf fått allt mer beröm för sitt spel. Insatsen mot Brighton i slutet av november blev startskottet för en rad med bättre matcher av svensken.

Det räcker dock emellertid inte för att undvika plats i en PL:s sämsta elva hos goal.com. Lindelöf tar plats i backlinjen i ”Worst Team of the Season so far.”

Motiveringen till Lindelöfs plats i elvan – en ordentlig sågning:

”Inköpta försvarare verkar vara som kryptonit för Jose Mourinho, med Lindelöf har han en spelare som verkar vara oförmögen att klara av de enklaste av defensiva uppgifter utan att ha en lagkamrat som täcker upp för honom. I hans första start för säsongen så förlorade United mot Huddersfield Town, med Lindelöf ansvarig vid båda målen. Han var fångad i 67:e minuten”.

Om det är någon tröst för Lindelöf så är det gott om bra spelare i elvan, som Arsenals världsstjärna Alexis Sanchez och portugisiska supertalangen Renato Sanches: