Kalle Holmberg stod för ett enastående 2017. Norrköpingsanfallaren öste in mål i Svenska cupen och vann dessutom den allsvenska skytteligan ihop med Magnus Eriksson. 24-åringen inser så här i efterhand att när Sebastian Andersson såldes av

Den allsvenska säsongen tog slut för snart två månader sedan och abstinensen efter allsvensk fotboll är hög. Därför kommer FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg här lista topp 5 bästa spelare på varje position under 2017 års all

Den allsvenska säsongen tog slut för snart två månader sedan och abstinensen efter allsvensk fotboll är hög. Därför kommer FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg här lista topp 5 bästa spelare på varje position under 2017 års allsven

20 december

Magnus Eriksson lämnar Djurgården för San José Earthquakes. Det hela är nu klart och MLS-klubben från Kalifornien har nu presenterat den 27-åriga svensken med en häftig film. Spana in nedan! Now arriving from Sweden... 🇸🇪